A lot of shooters were at Cardinal Center during late June for the Ohio State Shoot.

Cardinal Center hosted the Ohio State Shoot from June 20-25, with shooters competing in a total of 14 events.

A total of 1195 competitors took part in those events, with Saturday’s Ohio Singles Championship having the largest individual shooter total of 836.

Terry Louderback of Peebles was the winner of the Stock Lock II. For the Brittain Motors added money contest, first place of $500 went to Kaylee Joseph of Ohio, second place of $300 went to Keith Ditto of Kentucky and third place of $200 went to Jaxon Oswalt of Ohio.

Following are the winners from the Ohio State Shoot.

Event 1: Robert Caplinger Singles

Class AAA, Zachari Nannini; Class AA, Kirk Sigler; Class A, Timothy McMillan; Class B, Jeff Sparks, Class C, Ronald Caldwell; Class D, Christopher Goetz; Sub Junior, Keagan Ryan; Junior, Jordan Ziercher; Junior Gold, Kyle Kraemer; Sub Veteran, Adam Berrier; Veteran, Larry Cushman; Sr. Veteran, Ronald Scothorn; Lady 1, Beverly Scott; Lady 2, Tammi Peters.

Event 2: Kinsey Duzan Handicap

Champion, Ian Lawrence; Sub Junior, Keagan Ryan; Junior, Kole Kuenning; Junior Gold, Isaac Sharp; Sub Veteran, Adam Berrier; Veteran, Paul Lux; Sr. Veteran, Keith Saunders; Lady 1, Beverly Scott; Lady 2, Tammi Peters.

Event 3: Roger Peterson Doubles

Class AAA, Zachari Nannini; Class AA, John Thomas; Class A, Jordan Ziercher; Class B, Ethan Miles; Class C, Thomas Franz; Class D, Adam Fritz; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior, Tyler Honnold; Junior Gold, Isaac Sharp; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Robert Grosjean; Sr. Veteran, Mark Watkins; Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Ronette Brumfield.

Event 4: Stock Lock II Handicap

Resident: Champion, Bruce Koellner; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Kaylee Joseph; Junior Gold, Bryan Mast; Sub Veteran, Steve Snyder; Veteran, Ronald Wozniak; Sr. Veteran, Roger McNamer; Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Jennifer Hedrick. Non-Resident Champion, David Shaeffer Jr. Open Chairshooter, Bobby Bilbrey.

Event 5: Pacific Sporting Arms E Single

Resident: Class AAA, Austin Jacob; Class AA, Jesse Wells; Class A, Timothy McMullen; Class B, Brian Mowry; Class C, Rick Miller; Class D, Riley Milburn; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Travis Barcheck; Junior Gold; Matthew Keist; Sub Veteran, Bruce Koellner; Veteran, Carl Schultz; Sr. Veteran, Ronald Caldwell; Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Betty Peterson; Non-Resident Class AAA, Ian Darroch; Open Chairshooter, Bobby Bilbrey.

Event 6: Krieghoff Handicap

Resident: Champion, Raymond Johnston; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior, Hunter Mullins; Junior Gold, Tyler Schock; Sub Veteran, Timothy Hunsaker; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, Courtney Haning; Lady 1, Angela Lorensen; Lady 2, Jennifer Hedrick; Non-Resident Champion, Mick Friedel; Open Chairshooter, Bobby Bilbrey.

Event 7: SIngles Class Championship

Resident: Class AAA, Austin Jacob; Class AA, Sean Plymire; Class A, Jeffrey Bennett; Class B, Marlin Raber; Class C, Samuel Butler; Class D, Mark Arnold; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior, Austin McKinney; Junior Gold, Bryan Mast; Sub Veteran, John Evick; Veteran, Steve Corwin; Sr. Veteran, Craig Blank; Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Peggy Wise; Non-Resident Class AAA, Herbert Lewis.

Event 8: President Michael Blair HDC

Resident: Champion, Kaylee Joseph; Sub Junior, Jaxon Oswalt; Junior, Justin Monroe; Junior Gold, Skylar Marshall; Sub Veteran, Daniel Veite; Veteran, Steve Corwin; Sr. Veteran, Louie Morgan; Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Betty Peterson; Non-Resident Champion, Keith Ditto.

Event 9: Ohio Valley Veneer Doubles

Resident: Class AAA, Joseph Charnigo; Class AA, John Thomas; Class A, Sean Plymire; Class B, Britt Havenar; Class C, Craig Blank; Class D, Malynn Hoskins; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Sam Hawkins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Bruce Koellner; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, Ronald Charniga; Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Peggy Wise; Non-Resident Class AAA, Chris Vendel.

Event 10: AJ’s Supply Handicap

Resident: Champion, Xander Wisniewski; Sub Junior, Andrew Pohlman; Junior, Justin Monroe; Junior Gold, Zack Howell; Sub Veteran, Christopher Comer; Veteran, Paul Weisgerber; Sr. Veteran, Louie Morgan; Lady 1, Elaina McCarthy; Lady 2, Michelle Charniga; Non-Resident Champion, Andrew Tilford.

Event 11: Doubles Class Championship

Resident: Class AAA, Austin Jacob; Class AA, Patrick McCarthy; Class A, James Garrett; Class B, Cole Nye; Class C, William Brand; Class D, Xander Wisniewski; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Tuff Hutchins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, John Evick; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, William Williams; Lady 1, Elaina McCarthy; Lady 2, Peggy Wise; Non-Resident Class AAA, Ryan Glow.

Event 12: Ohio Singles Championship

Resident: Champion, Sam Hawkins; Class AAA, Craig Denlinger; Class AA, Alexander Cornell; Class A, Marlin Raber; Class B, Jeffrey Steele; Class C, Xander Wisniewski; Class D, Delaney Harris; Sub Junior, Braden Shoup; Junior, Thomas Tomc; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, John Evick; Veteran, John Rosebrock; Sr. Veteran, Mike Dehabey; Lady 1, Jennifer Schwartz; Lady 2, Peggy Wise; Non-Resident Champion, Preston Philpot; Open Chairshooter, Bobby Bilbrey.

Event 13: Doubles Championship

Resident: Champion, Joseph Charnigo; Class AAA, Austin Jacob; Class AA, Chase Cunningham; Class A, Daniel Fether; Class B, Raymond Johnston; Class C, Daniel Veite; Class D, Ned Campbell; Sub Junior, Kinsey Duzan; Junior, JD May; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, John Evick; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, Jerome Gruenemeier; Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Peggy Wise; Non-Resident Champion, Ryan Glow.

Event 14: Ohio Handicap Championship

Resident: Champion, Allen Brenner; Sub Junior, Kinsey Duzan; Junior, Thomas Tomc; Junior Gold, Zack Howell; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Stanley Cosby; Sr. Veteran, Ronald Charniga; Lady1, Elaina McCarthy; Lady2, Tamera Kaufman; Non-Resident Champion, Herbert Lewis.

All Around

Resident: Champion: Joseph Charnigo; Class AAA, Steve Stedman; Class AA, David Swigart; Class A, Beverly Scott; Class B, Mason Dye; Class C, Xander Wisniewski; Class D, Stanley Cosby; Sub Junior, Kinsey Duzan; Junior, Sam Hawkins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, Louie Morgan, Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Peggy Wise; Non-Resident Champion, Chris Vendel.

High Overall

Resident: Champion, Joseph Charnigo; Class AAA, Patrick McCarthy; Class AA, David Swigart; Class A, Cole Nye; Class B, Kaylee Joseph; Class C, Xander Wisniewski; Class D, Stanley Cosby; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Sam Hawkins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, Roger McNamer; Lady 1, Elizabeth Ternes; Lady 2, Betty Peterson; Non-Resident Champion, Keith Ditto.

