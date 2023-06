There has been lots of shooting action at Cardinal Center, with a total of three large trap shoots being held over May and June. Rob Hamilton | Morrow County Sentinel

The Cardinal Center started its season of shoots in late May with Karen’s Cup, which ran from May 26-28.

Immediately after that event, was the Buckeye Classic, which started May 31 and ran through June 4.

Karen’s Cup consisted of a total of seven events, while 12 events were held in the Buckeye Classic.

The Karen’s Cup winners are as follows.

Event 1: Jeff Fanello Singles

Class AA, Dirk Meckstroth; Class A, Cory Irick; Class B, Travis Inskeep; Class C, Bernie Kleman; Class D, Wyatt Bare; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior, Hunter Mullins; Junior Gold, Arlin Hershberger; Sub Veteran, Rick Springer; Veteran, Bryan Brewer; Sr. Veteran, Darrel Murray; Lady 1, Madison Oswalt; Lady 2, Mary Hornyak.

Event 2: John Javersak Handicap

Champion, Bernie Kleman; Sub Junior, Cooper McCaslin; Junior, Travis Inskeep; Junior Gold, Arlin Hershberger; Sub Veteran, Clark Hamons; Veteran, Patrick Westfall Sr.; Sr. Veteran, Douglas Gormley; Lady 1, Madison Oswalt; Lady 2, Tricia Gross.

Event 3: Joseph Charnigo Doubles

Class AA, Joseph Charnigo; Class A, Thomas Hart; Class B, Reed Shroyer; Class C, Howard Cerovac; Class D, Beau Moore; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior JD May; Junior Gold, Arlin Hershberger; Sub Veteran, Terry Loudermilk; Veteran, Tim Vance; Sr. Veteran, Douglas Gormley; Lady 1, Madison Oswalt.

Event 4: Singles Championship

Champion, Madison Oswalt; Class AA, Dirk Meckstroth; Class A, Sean Plymire; Class B, Hunter Mullins; Class C, Bernie Kleman; Class D, Parker Dean; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Tuff Hutchins; Junior Gold, Wyatt Kistler; Sub Veteran, Rick Springer; Veteran, Ed Harruff; Sr. Veteran, Don Renner; Lady 1, Kelly Ramsey; Lady 2, Aimee Hofka.

Event 5: Saturday Preliminary Handicap

Champion, John Thomas; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Reed Shroyer; Junior Gold, Logan Adams; Sub Veteran, Rick Springer; Veteran, Tim Vance; Sr. Veteran, Darrel Murray; Lady 1, Madison Oswalt.

Event 6: Doubles Championship

Champion: Joseph Charnigo; Class AA, Patrick McCarthy; Class A, Dan Ryan; Class B, Timothy McMillan; Class C, Keith Holzer; Class D, Austin Campbell; Sub Junior; Bradyn Conner; Junior, Tuff Hutchins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Terry Louderback; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, Jerome Stefkovich; Lady 1, Madison Oswalt; Lady 2, Maggie Kalejs.

Event 7: Handicap Championship

Champion, Blake Eichhorn; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Hunter Mullins; Junior Gold, Logan Adams; Sub Veteran, Mark Ekleberry; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, Harold Hauke; Lady 1, Madison Oswalt; Lady 2, Aimee Hofka.

All Around

Champion: John Thomas; Class AA, Joseph Charnigo; Class A, Timothy McMillen; Class B, Marcus Hershberger; Class C, Kelly Ramsey; Class D, Jacob Wessel; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Tuff Hutchins; Junior Gold, Bryce Posten; Sub Veteran, Joseph Regan; Veteran, Tim Vance; Sr. Veteran, Darrel Murray; Lady 1, Madison Oswalt; Lady 2, Maggie Kalejs.

High Overall

Champion: Joseph Charnigo.

Following are the winners in the Buckeye Classic.

Event 1: Oh Prime Singles

Class AAA, Elizabeth Ternes; Class AA, Robert Harden; Class A, Lloyd Anders; Class B, Vaughn Ray; Class C, Chip Minnick; Class D, Craig Bonham; Sub Junior, Wyatt Bare; Junior, Mason Dye; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Rick Springer; Veteran, Dennis Reiter; Sr. Veteran, David Berlet; Lady 1, Ellie Alvarado; Lady 2, Donna Natcher.

Event 2: Red Bird Handicap

Champion, Joseph Charnigo; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior, Hunter Mullins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Rick Springer; Veteran, William Natcher; Sr. Veteran, Ken Smith; Lady 1, Delaney Harris; Lady 2, Jennifer Hedrick.

Event 3: Fishburn Doubles

Class AAA, Joseph Charnigo; Class AA, Zach Bryant; Class A, Dan Ryan; Class B, Kirk Sigler; Class C, Tim Miller; Class D, Walker Adams; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior, Tuff Hutchins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Robert Harden; Sr. Veteran, Ronald Charniga; Lady 1, Raylee Bishop; Lady 2, Donna Natcher.

Event 4: Quality Inn Handicap

Champion, Tim Vance; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior, Marshall Supanik; Junior Gold, Tyler Schock; Sub Veteran, Scott Teeter; Veteran, Urban Womer; Sr. Veteran, Charles Lozinger; Lady 1, Elaina McCarthy; Lady 2, Barb Parker.

Event 5: White Flyer Singles

Class AAA, Brandon Deal; Class AA, Britt Havenar; Class A, Cole Nye; Class B, Roger McNamer; Class C, Bill Stoeppel; Class D, Charles Lozinger; Sub Junior, Blake Eichhorn; Junior, Ethan Holcomb; Junior Gold, Nathaniel Summitt; Sub Veteran, Scott Teeter; Veteran, Robert Harden; Sr. Veteran, David Berlet; Lady 1, Raylee Bishop; Lady 2, Tamera Kaufman.

Event 6: Quality Inn Handicap II

Champion: Chris Wallace; Sub Junior, Xander Wisniewski; Junior, Marshall Supanik; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Ronald Arter; Sr. Veteran, Harold Williams; Lady 1, Raylee Bishop; Lady 2, Jennifer Hedrick.

Event 7: Joseph Charnigo Class Doubles

Class AAA, Dirk Meckstroth; Class AA, David Swigart; Class A, Ethan Holcomb; Class B, Cole Disser; Class C, Marshall Supanik; Class D, Morgan Gump; Sub Junior, Xander Wisniewski; Junior, Hunter Mullins; Junior Gold, Ian Woods; Sub Veteran, Rick Springer; Veteran, Robert Harden; Sr. Veteran, Craig Blank; Lady 1, Heidi Womer; Lady 2, Tamera Kaufman.

Event 8: Cole Disser Handicap

Champion, Tom Lanning; Sub Junior, Xander Wisniewski; Junior, Marshall Supanik; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Robert Harden; Sr. Veteran, Dale Bertuzzi Jr.; Lady 1, Elaina McCarthy; Lady 2, Tamera Kaufman.

Event 9: Allen Brenner Class Doubles

Class AAA, Joseph Charnigo; Class AA, JM Perrill; Class A, Nick Galata; Class B, Kole Kuenning; Class C, Ronnie Pitcock; Class D, Thomas Megie; Sub Junior, Braden Shoup; Junior, Tuff Hutchins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, John Kerr; Veteran, Robert Harden; Sr. Veteran, Roger Peterson; Lady 1, Raylee Bishop; Lady 2, Betty Peterson.

Event 10: Singles Championship

Champion, Sam Hawkins; Class AAA, Dirk Meckstroth; Class AA, Aaron Schwartz; Class A, Cole Disser; Class B, Max Hatfield; Class C, Alan Deal; Class D, Mitchell Hawk; Sub Junior, Kameran Duvall; Junior, JD May; Junior Gold, Joshua Berger; Sub Veteran, Rick Springer; Veteran, Robert Harden; Sr. Veteran, Mike Dehabey; Lady 1, Raylee Bishop; Lady 2, Donna Natcher.

Event 11: Doubles Championship

Champion, Alexander Cornell; Class AAA, Joseph Charnigo; Class AA, John Thomas; Class A, David Swigart; Class B, Kirk Sigler; Class C, Thomas Megie; Class D, Carson Carpenter; Sub Junior, Kameran Duvall; Junior, Tuff Hutchins; Junior Gold, Bryce Havenar; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Dan Schock; Sr. Veteran, David Proper; Lady 1, Raylee Bishop; Lady 2, Betty Peterson.

Event 12: Handicap Championship

Champion, Clark Hamons; Sub Junior, Kameran Duvall; Junior, Marshall Supanik; Junior Gold, Noah Reeves; Sub Veteran, Pete Yerace; Veteran, Paul King; Sr. Veteran, Darrel Murray; Lady 1, Madison Oswalt; Lady 2, Jennifer Hedrick.

All Around

Champion, Clark Hamons; Class AAA, Dirk Meckstroth; Class AA, Craig Denlinger; Class A, Cole Disser; Class B, Marshall Supanik; Class C, Carson Carpenter; Class D, Kinsey Duzan; Sub Junior, Kameran Duvall; Junior, Kole Kuenning; Junior Gold, Nathaniel Summitt; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Robert Harden; Sr. Veteran, Ronald Charniga; Lady 1, Raylee Bishop; Lady 2, Marcy Plunkett.

High Overall

Champion, Joseph Charnigo; Class AAA, Ian Darroch; Class AA, Curtis Lunsford; Class A, Cole Nye; Class B, Kole Kuenning; Class C, Bryce Havenar; Class D, Xander Wisniewski; Sub Junior, Bradyn Conner; Junior, Mason Dye; Junior Gold, Nathaniel Summitt; Sub Veteran, Robert Caplinger; Veteran, Robert Harden; Sr. Veteran, Douglas Gormley; Lady 1, Raylee Bishop; Lady 2, Betty Peterson.

Cardinal Center also hosted the Ohio State Shoot from June 20-25. Results from that event will run in next week’s edition.

