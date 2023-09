Call Highlights 09/03/2023

Breaking & Entering, Congress St., Williamsport

Larceny, W Noble St., Marengo

Lockout, Rd. 23, Harmony

Alarm Drop, Rd. 204, S Bloomfield

Larceny, St. Rt. 97, Troy

Assist Other Unit, Rd. 25, Harmony

Domestic, St. Rt. 19, Congress

Larceny, Rd. 108, Franklin

Alarm Drop, Rd. 30, Washington

Alarm Drop, St. Rt. 61, Marengo

Alarm Drop, St. Rt. 95, Chesterville

911 Hang Up, Rd. 108, Franklin

Drunk, S. Main St, Mt. Gilead

Accident, S. Main, Mt. Gilead

Accident, S. Main St., Mt. Gilead

Call Highlights 09/04/2023

Suspicious Person, Rd. 26, Bennington

911 Hang Up, Rd. 24, Lincoln

Domestic, Rd. 180, Chester

Assist Other Unit, Us. Rt. 42/Rd. 21, Westfield

Neighbor Trouble, Rd. 191, Harmony

Run Away Or Unruly, Rd. 40, N Bloomfield

911 Hang Up, Rd. 108, Franklin

Animal Call, Rd. 191, Harmony

911 Hang Up, Rd. 191, Bennington

911 Hang Up,Rd.61/Rd. 30, Washington

Assist Other Unit, W. Vine St., Edison

Assist Other Unit, Rd. 57, Troy

Alarm Drop, St. Rt. 309, Washington

Assist Other Unit, St. Rt. 529, Lincoln

Domestic, Rd. 55, Troy

Assist Other Unit, E. Main St., Sparta

Animal Call, Rd. 51, Washington

Disabled Vehicle, St. Rt. 314, Franklin

Run Away Or Unruly, 3rd. St. Edison

Assist Other Unit, Rd. 118, Franklin

Call Highlights 09/05/23

911 Hang Up, Rd. 225, Peru

Lockout, St. Rt. 95, Chester

Assist Other Unit, W. High, Mt. Gilead

Neighbor Trouble, Rd. 108, Franklin

Assist Other Unit, Rd. 1877, Harmony

Public Assist, Rd. 25, Chester

Larceny, Rd. 108, Franklin

Threats Or Harassment, Rd. 218

Larceny, St. Rt. 314, Chester

Assist Other Unit, Rd. 25, Chester

911 Hang Up, St. Rt. 314, S. Bloomfield

911 Hang Up, Rd. 57, Troy

Suspicious Person, Rd. 9, Gilead

Domestic, Rd. 232, Harmony

Lockout, Rd. 108, Franklin

Call Highlights 09/06/23

Domestic, Rd. 24, Lincoln

911 Hang Up, Rd. 232, Harmony

Well Being Check, Us. Rt. 42, Gilead

Assist Other Unit, St. Rt. 95, Canaan

Assist Other Unit, Rd. 165, Lincoln

Assist Other Unit, W. High, Mount Gilead

Bad Checks, Rd. 49, N. Bloomfield

Suspicious Person, Rd. 172, Chester

Assist Other Unit, W. High, Mount Gilead

Domestic, Rd. 108, Franklin

Threats or Harassment, Rd. 25, Harmony

Suspicious Person, Rd. 172, Chester

Larceny, St. Rt. 61, Lincoln

Call Highlights 09/07/23

Assist Other Unit, Westview Dr, Mount Gilead

Assist Other Unit, St. Rt. 288, Washington

Vandalism, Rd. 108, Franklin

Domestic, Rd. 104, Gilead

Bad Checks-Forgery, rd. 80, Perry

Accident, Rd. 99, Gilead

Well Being Check, Rd. 108, Franklin

Noise Complaint, Rd. 256, Bennington

911 Hang Up, St. Rt. 314, S. Bloomfield

Assault, Rd. 108, Franklin

Lockout, St. Rt. 95, Chester

Call Highlights 09/08/2023

Well Being Check, Rd 108, Franklin

Domestic, St. Rt. 19, Congress

911 Hang Up, Rd. 170, Bennington

Neighbor Trouble, Rd. 39, Gilead

Domestic, Rd. 164, S Bloomfield

Assist Other Unit, Rd. 164, Westfield

911 Hang Up, St. Rt. 314, S Bloomfield

Assist Other Unit, Rd 50, Troy

Suspicious Person, West St, Chesterville

911 Hang Up, St. Rt. 529, Cardington

911 Hang Up, Rd. 221, Peru

911Hang Up, St. Rt. 529, Lincoln

Assist Other Unit, Rd. 59, Canaan

Drunk, N Main St, Marengo

Well Being Check Up, St. Rt, 42, Gilead

Suspicious Vehicle, Rd 49, N Bloomfield

Call Highlights 9/9/2023:

Threats, Rd 198, S Bloomfield

Neighbor Trouble, Rd 108, Franklin

Theft, Rd 98, Franklin

Assault, Rd 25, Harmony

Fraud, Rd 251, Washington

Alarm, Rd 172, Chester

Domestic, Rd 34, Washington

Livestock on Roadway, Rd 30, Gilead

Domestic, St Rt 19, N Bloomfield

Neighbor Trouble, St Rt 61, Washington

Well Being Check, Rd 26, Harmony

Animal Call, St Rt 309, Washington

Call Highlights 09/10/2023

Domestic, Rd 172, Chester

Alarm Drop, Rd 204, S Bloomfield

Burglary, Rd. 179, Harmony

Accident, Rd. 114, Gilead

Larceny, St. Rt. 314, Chester

Suspicious Vehicle, Rd. 126/Rd. 127, Gilead

Neighbor Trouble, Rd. 59, Perry

Animal Complaint, Rd. 51, Washington

Suspicious Vehicle, St. Rt. 19, N Bloomfield

Breaking & Entering, Rd. 179, Harmony

Public Assist, St. Rt. 61, Bennington

911 Hang Up, Rd. 171, Harmony

Domestic, Rd. 117, Franklin

Threats Or Harassment, St. Rt. 314, Perry

Juveniles, Rd. 242, Perry

Domestic, Rd. 108, Franklin