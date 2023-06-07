Cardington-Lincoln Elementary School
Third Quarter
Honor Roll (All A’s)
Fourth grade: Jase Barlow, Alexandra Bash, Blake Davis, Cecilia Goers, Myla Goughenour, Ellee Hansen, Hayze Hardwick, Marcella Hess, Addison Long, Brynn Segaard, Lillian Wilt and Zane Wise.
Honor Roll
Fourth grade: Mason Baker, Amiya Bowling, Aubrey Brandum, Cali Creech, Blake Goble, Gavin Harris, Isabelle Osborne, Trinity Robinson, Patience Ruddy, Caily Sherman, Mila Simmers, Lorin Skipworth and Charlotte Vanhoose.
Merit Roll
Fourth grade: Barret Adkins, Colten Brandum, Abigail Branham, Nicholas Branham, Madelyn Claus, Makenzie Farmer, Becca Foltz, McKinlee Holt, Henry Kennedy, Caleb Littlemeyer, Maliah Marquette, Benjamin Pafitt, Phoebe Phelps, Ethan Reymer, Callie Toombs and Brayden Webb.
Submitted by Cardington-Lincoln Local Schools.