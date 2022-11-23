HONOR AND MERIT ROLLS CARDINGTON-LINCOLN ELMENETARYFOURTH GRADE

HONOR ROLL ALL A’S
Jase BarLow, Amiya Bowling, Cecilia Goers, Ellee Hansen, Gavin Harris Marcella He ss, Addison Long, Maliah Marquette and Isabelle Osborne.
HONOR ROLL: Lane Adams, Alexandra Bash, David Baugh, Blake Davis, Blake Goble, Myla Goughenour, Hayze Hardwick, McKinlee Holt, Caleb Littlemeyer, Phoebe Phelps, Trinity Robinson, Lillian Wilt and Zane Wise.
MERIT ROLL: Barret Adkins, Mason Baker, Aubrey Brandum, Colton Brandum, Abigail Branham, Nicholas Branham, Rhylie Farabee, Makenzie Farmer, Savannah Guadarrama, Henry K, Natalie Lambert, Benjamin Parfitt, Brynn Segaard, Caily Sherman, Emma Shockley, Mila Simmers, Lorin Skipworth, Charlotte Vanhoose, and Brayden Webb.