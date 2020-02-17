CARDINGTON ELEMENTARY HONOR ROLLS

HONOR AND MERIT ROLL
QUARTER 2
GRADE 4 HONOR ROLL ALL A’S: Charles Bagwell, Kaylynne Barlow, Bristal Cain, Scarlett Davis, Rylan Fiant, Candace Grimm, Kaden Higgins, Victoria Kovacs, Mason Newsome, Jaxon Ongalibang, Wyatt Rucker, Jacob Russell, Alayna Seavolt, Jayden Simon, Landon Strong, Kaylee Teets, Madison Toombs and Blake Wise
GRADE 4 HONOR ROLL: Journey Belt, Ava Blaszyk, Emily Carpenter, Cadence Fleming, Madison Garrabrant, Garrett Heacock, Madison Lauthers, Keegan Lawler, Haley Price, Chessa Redman, Everest Richardson, Eleanor Sherman, and Jaxson Strong
GRADE 4 MERIT ROLL: Brayden Atwood, Scarlett Arnold, Bailey Bault, Riley Bierl, Sydney Butler, Bailey Crone, Natalee Foltz, Joshua Goers, Deylan Grubb, Myles Kelly, Tyler Kendrick, Mia Massa, Connor McClenathan, Michael Miller, Tanner Parsons, Tyler Parsons, Jaxon Phelps, Alayna Ralph, Cohen Rammelsberg, Cameron Romine and Jesse West
GRADE 4 HONOR ROLL ALL A’S: Adysen Briggs, Madison Dornon, Brandon Elliott, Megan Gardner, Isabelle Hess, Miranda Kintz, Keely Pearl and Haylee Stainer
GRADE 5 HONOR ROLL ALL A’S: Jacob Adams, Morgan Galilei, Alexis Longsdorf, Connor Morgan, Sophia Reitmire, Gavin Watkins and Kayden Wells
GRADE 5 HONOR ROLL: Ryleigh Ames, Silas Beall, Lundyn Blevins, Gabriella Braddock, Brayden Braun, Kaylee Casteel, Alyssa Cox, Steven Damron, Kylie Eastep, James Fiant, Samantha Gannon, Mercedes Garrabrant, Sarah Greenawalt, Celia Hall, Alaina Jones, Rylee Jones, Makenzie Keifer, Hunter Marteney, Dezzeray Mooney, Savannah Mooney, Riley Patterson, Kaumana Prine, Ailya Ramoneda Zachary Saft, Fisher Schuman, Carter Sherman, Evan Thompson and Jacob Webb.
GRADE 5 MERIT ROLL: Riley Babbs, Kayden Bailey, Nakyah Biggs, Troy Bockbrader, Kevin Brown, Kelly Clark, Wyatt Davis, Brayden Dunlap, Wyatt Etgen, Kaiden Foor, Caden Frazier, Alexander Gray, Madon Hawthorne, Mariah Heacock, David Ireland, Cohen Johnson, Casey Jones, Jose Poppell—Juarez, Gabriella Lee, Blake Ludwig, Autumn Marcum, Zackary Pickens, Gabriella Ratliff, Caleb Reynolds, Brian Rogers, Brenden Spurlock, Bristol Whetnall and Edward Woodard
GRADE 6 HONOR ROLL: Kobie Bash, Benjamin Bertke, Jade Bigler, Myleigh Bishop, Isaac Broome, Kayden Burchett, Kaelyn Burton, Gavin Cameron, Gabriela Coffman, Gannon Curren, Ava Davis, Emma Davis, Kasey Fiant, Alexis Fry, Levi Garland, Angelia Globe, Bryce Hartley, Rayna Heacock, Jonus Hough, Jyllian Hough, Kaylee Kendrick, Landon Levering, Hailey Littlemeyer, Leah Meixner, Riley Pickens, Kadence Ralston, Brayden Rammelsberg, Reilly Ryan, Kaydien Schultz, Josephine Shonk, Morgan Staley, Evan Stover, Taylor Clark-Timmons, Danny Townsent, Ashlyn Troyer, Abigail Yockey and Logan Jarrett-Young.
GRADE 6 MERIT ROLL: Emily Adkins, Dallas Christian, Devin Cimino, Emma Clark, Wyatt Denney, Jessi Dougherty, Carter Dudgeon, Jordan Fair, Lillian Franks, Samantha Hall, Christopher Jones, Christopher Kinsey, Micah Lilly, Holden Martin, Logan Morrow, Annalisa Mowers, Brieanna Parsons, Skyler Persinger, Makenna Spurlock, Marlee Watson, Alexa Webb and Toni Withem
GRADE 7HONOR ROLL ALL A’S: Colson Allen, Andrew Brehm, Lane Elliott, Galileo Galilei, Abigail Hardwick, Harley House, Jaelynn Ireland, Brayden Lackey, Mattie Ongalibang, Anastasia Owens, Carter Ramoneda, Ariana Simpson, Elizabeth Thompson and Wyatt Wade.
GRADE 7 HONOR ROLL: Zoie Arthur, Kalin Briggs, Madison Caulkins, Rylee Donkin, Veronika Garcia, Sophia Goers, William Hale, Gabriel Hansen, Savannah Hiett, Sydney Hobbs, Aaron Howard, Brenya Johnson, Mackenna Kanniard, Johnny McQueen, Josie Miller, Chloe Nida, Isaiah Nippert, Arlo Perry, Morgan Powell, McKale Reppart, Adia Sherman, Cameron Sherman, Khloe Stump and Caleb Watkins
GRADE 7 MERIT ROLL: Miranda Bowman, Zayden Christine, Madalynn Damron, Warren Garrison, Teri Helms, Kinstin Henthorn, Jalyn Kent, Aidan Lee, Kenedi Levering, Jessica McGee, Lily Melvin, Preston Moore, Kelly Moreland, Lalaina Newcomer, Hayden Parsons, Taylor Prince, Grant Raber, Cody Redmon, Logan Reynolds, Mason Ruff, Anna Sanchez-Poppell, Madilee Sherman, Kathryn Thompson, Kyle Wires and Madison Zyvonoski
GRADE 8 HONOR ROLL ALL’S: Madison Brook, Kayla Elliott, Zane Everly, Genevieve Longsdorf, Sarah Perry, Ryan Spires and Abigail Ufferman
GRADE 8 HONOR ROLL: Jason Bockbrader, Kearston Dudgeon, Aaron Hall, Autumn Holt, Evan Johnson, Kelli Landon, Merek McClure, Megan Moller, Preston Perkins, and Alexis Peters
GRADE 8 MERIT ROLL: Tyler Bierl, Camron Bowling, Jennifer Brokaw, Zakary Christine, Lilyan Clark, Carmine Counts, Olivia Donkin, Trenton Fee, Rhylan Furr, Isabel Garcia, Malachi Garland, Lydia Hess, Shawnna Holcomb, Gracie Meade, Kyra Morris-Montgomery, Caden Newsome, Dalton Parsons, Mason Powell, Aidan Reitmire, Hayden Ruff, Emilee Russell, Ayden Shonk, Nia Shrader, Christina Valentine, Luke Visconti, and Makayla Webb