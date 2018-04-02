CARDINGTON-LINCOLN ELEMENTARY HONOR, MERIT ROLLS

THIRD QUARTER
FOURTH GRADE
HONOR ROLL ALL AS: Benjamin Bertke, Myleigh Bishop, Isaac Broome, Wyatt Denney, Madison Dornon, Brandon Elliott, Megan Gardner, Isabelle Hess, Jyllian Hough, Hailey Littlemeyer, Leah Meixner, Caleb Morales, Brayden Rammelsberg, Westin Reed, and Haylee Stainer.
HONOR ROLL: Kasey Fiant, Reese Gallogly, Keely Pearl, Kaydlen Schultz.
MERIT ROLL: Jade Bigler, Layla Bronson, Kaelyn Burton, Gavin Cameron, Dallas Christian, Gabrielle Coffman, Ava Davis, Emma Davis, Hailey Decker,Alexis Fry, Angelia Globe, Zoey Grooms, Rayna Heacock, Jonus Hough, Christopher Kinsey, Miranda Kintz, Landon Levering, Micah Lilly, Logan Morrow, Skyler Persinger, Reilly Ryan, Josephine Shonk, Alan Staley, Danny Townsend, Ashlyn Troyer, Marlee Watson, and Abigail Yockey.
FIFTH GRADE
HONOR ROLL ALL AS: Andrew Brehm, Lane Elliott, Galileo Galilei, Veronika Garcia, Sophia Goers, Abigail Hardwick, Savannah Hiett, Sydney Hobbs, Jaelynn Ireland, Mackenna Kanniard, Brayden Lackey, Lorelai Myers, Mattie Ongalibang, Morgan Powell and Cameron Sherman.
FIFTH GRADE HONOR ROLL: Colson Allen, Alexander Baker, Rylee Donkin, William Hale, Josie Miller, Isaiah Nippert, Austin Radel, Cody Redmon, McKale Reppart, Ariana Simpson, Wyatt Wade, and Marnie Young.
FIFTH GRADE MERIT ROLL: Zoie Arthur, Sawyer Bailey, Miranda Bowman, Kalin Briggs, Madison Caulkins, Zayden Christine, Madalynn Damron, Bryonna Deskins, Hope Fankhauser, Warren Garrison, Kiarra Graham, Gabriel Hansen, Aaron Howard, Brenya Johnson, Jalyn Kent, Kenedi Levering, Miguel Martinez, Jessica McGee, Lily Melvin, Chloe Nida, Isabella Piper, Issabella Potter, Taylor Prince, Grant Raber, Carter Ramoneda, Logan Reynolds, Aiden Richardson, Mason Ruff, Adia Sherman, Madilee Sherman. Brooklynn Smith, Kehnya Taylor, Rylee Webb and Cayden Weber.
SIXTH GRADE HONOR ROLL: Evelyn Aguirre, Tyler Bierl, Jason Bockbrader, Jordan Brock, Madison Brook, Kayla Elliott, Zane Everly, Aaron Hall, Lydia Hess, Shawnna Holcomb, Autumn Holt, Evan Johnson, Kelli Landon, Genevieve Longsdorf, Merek McClure, Megan Moller, Ana Morales, Alexis Peters, Hayden Reed, Ayden Shonk, Ryan Spires, Piper Stepp, Abigail Ufferman, Luke Visconti and Makayla Webb.
SIXTH GRADE MERIT ROLL: Jaida Bahloul-Bates, Jacob Bailey, Savannah Chafin, Lilyan Clark, Carmine Counts, Andrew Cunningham, Caleb Davis, Caden Dewitt, Kearston Dudgeon, Faith Fankhauser, Logan Fridley, Rhylan Furr, Isabel Garcia, Malachi Garland, Owen Harris, Colin Hostutler, Briar Hummell, Richard Lilly, Gracie Meade, Kyra Morris-Montgomery, Hannah Neely, Hayden Ruff, Emilee Russell, Alexis Smith, Chloe Smith, Lainey Starkey, Isaiah Ward, and Hayley Wilson.
SEVENTH GRADE HONOR ROLL ALL AS: Dana Congrove, Ciara Giamarco, Kennedy Maceyko, Cody Rowe and Isabelle Wickline.
SEVENTH GRADE HONOR ROLL: Audrey Brininger, Ryan Clinger, Alexis Crone, Jenna DeBord, Dalton Edwards, Meghan Greenawalt, Maleigha Holtrey, Makenna Mollett, Ashton Plowman, Ayden Plowman, Anna Seymour and Ella Strick.
SEVENTH GRADE MERIT ROLL: Jack Allen, Joshua Baker, Kaiden Beach, Luke Bradford, Lana Carlyle, Owen Christian, Talynn Corby, Isaac Dela Cruz, Jade Delawder, Makenna Dudgeon, Mason Eckelberry, Andrew Etgen, Dillon Gale, Payton Goodman, Kailann Hardy, Madison Hitchings, Alexander Hornsby, Silas Horton, Travis Kendrick, Kaitlynn Kunkle, Kaitlin Lanum, Madison Linkous, Cadie Long, Samantha Miller, Jadine Mills, Dillon Minturn.
Zane Osborne, Rodney Parsons, Andrew Perry, Addison Plowman, Abby Raber, Nevaeh Richardson, Marcella Rollins, Michaela Rowland, Cataryna Shaw Potter, Layla Shinaberry, Lillian Streich, Alayna Thomas, Morgan White and Samuel Wilson.
EIGHTH GRADE HONOR ROLL ALL AS: Zoie Bagwell, Dana Bertke, Alexis Brook, Joshau Brown, Brooklynn Clapham, Zachary Coffman, Kambry Edwards, Karsen Edwards, Elizabeth Hardwick, Mackenzie Hart, Citalee Higgins, Olivia Holt, Hazel Jolliff, Evan Kyrk, Mikayla Linkous, Cheyenne Skaggs, Kayleigh Ufferman and Tyler Webb.
EIGHTH GRADE HONOR ROLL: Emalee Artz, Brooklyn Belt, Megan Benson,Joseph Denney, Hailee Edgell, Madeleine Franks, Abigal Gannon, Cameron Kinsey, Bryce Moodispaugh, Lily Stepp, and Sydnie Wilson.
EIGHTH GRADE MERIT ROLL: Landin Burch, Kaden Burton, Peyton Counts, Dylan Craycraft, Allison Davis, Savanna Gale, Allison George, Brandon Gunnoe, Nathan Hickman, Deven Hollis, Devonn Howard, Abigail Keener, Bailey Kilgore, Madyson Kinter, Mason Kinter, Connor Mcie-Perren, Jayden Merrill, Shaylynn Morris-Montgomery, Amanda Pearl, Christian Phillips, Justin Radel, Keian Reed, Ashley Seymour, Maggie Wade, Malorie Whitehead and Dylan Yockey.
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