Big crowd at Cardinal

The Cardinal Center hosted the Cardinal Classic from Aug. 14-19. Shooters competed in a total of 15 groups over the week.

Total attendance for the Classic was 7978, with Saturday’s Sportsman’s Den Singles event boasting a total of 906 competitors and the rest numbering between 204 and 773.

Winner of the Dawson’s Stock-Lock Shoot Off was Thomas Rich of Wooster. The Browning drawing for 725 Trap went to Lee B. Hatfield of Moravia, N.Y. The Zoli Shoot Off went to Caleb Lindstrom of Hamburg, N.Y. and the Eagle Golf Cart Giveaway was won by Brad Barnett of Smithfield, N.C.

Complete results of the Cardinal Classic are listed below.

Event 1: Farmstead Singles

Class AAA, Robert Caplinger, 99; Class AA, Tony Homan, 100; Class A, Thomas Clarke, 100; Class B, Paul Dumas, 99; Class C, Mark Barker, 98; Class D, Gary Sollars, 99; Sub Junior, David Brown Jr., 96; Junior, Jerry Osborne III, 98; Junior Gold, Austin Jacob, 100; Sub Veteran, Jeffrey Schlichter, 100; Veteran, Dale Bertuzzi Jr., 100; Sr. Veteran, Jack Schumpert, 100; Lady1, Beverly Scott, 99; Lady2, Sue Smith, 98.

Event 2: Fishburn Handicap

Champion, Matthew Debord, 98; Runner-up, John Slimmer, 97; Sub Junior, Ryan Denes, 95; Junior, Jackson Sokel, 95; Junior Gold, Noah Gouge, 97; Sub Veteran, Chris Vendel, 98; Veteran, Butch Novak, 96; Sr. Veteran, David Kovasckitz, 96; Lady1, Stephanie Wrisley, 94; Lady2, Tricia Gross, 91.

Event 3: Suds N Sun Doubles

Class AAA, Matthew Patmore, 198; Class AA, Robert Caplinger, 195; Class A, William Natcher, 196; Class B, Keith Saunders, 193; Class C, John Di Fabio, 187; Class D, Lloyd Anders, 183; Sub Junior, Ryan Denes, 176; Junior, Jerry Osborne III, 191; Junior Gold, Garrett Helms, 199; Sub Veteran, Chris Vendel, 198; Veteran, Roger Peterson, 192; Sr. Veteran, Larry Dow, 196; Lady1, Tiffany Decker, 194; Lady2, Donna Natcher, 188.

Event 4: Eagle Golf Car Singles

Class AAA, Robert Caplinger, 100; Class AA, B.J. Jackman, 100; Class A, Ray Collins, 100; Class B, Paul Dumas, 99; Class C, Mark Barker, 99; Class D, Ronnie Pitcock, 100; Sub Junior, Ryan Denes, 98; Junior, Chase Horton, 100; Junior Gold, Noah Gouge, 100; Sub Veteran, Rick Springer, 100; Veteran, Richard Unruh, 100; Sr. Veteran, Jack Schumpert, 100; Lady1, Michele Heimann, 100; Lady2, Mary Thompson, 99.

Event 5: Eagle Golf Cars Handicap

Champion, Noah Gouge, 99; Runner-up, Donald Dennis Jr., 97; Sub Junior, Austin Pohlman, 98; Junior, Andrew Bush, 98; Junior Gold, Ryan Phillips, 96; Sub Veteran, Patric Westfall Sr., 97; Veteran, Bruce Gilliam, 99; Sr. Veteran, Gordon Wellsandt, 97; Lady1, Bethany Breighner, 97; Lady2, Peggy Wise, 94.

Event 6: Eagle Golf Cars Doubles

Class AAA, Matthew Patmore, 100; Class AA, Kevin Dawson, 99; Class A, Robert Crow, 97; Class B, Ronald Arter, 96; Class C, Charles Gandert, 96; Class D, Franklin Hayes, 94; Sub Junior, Ryan Denes, 93; Junior, Chase Horton, 100; Junior Gold, Ryan Minyo, 99; Sub Veteran, Carl Schultz, 100; Veteran, Roger Peterson, 99; Sr. Veteran, Larry Dow, 96; Lady1, Elaina McCarthy, 97; Lady2, Betty Peterson, 95.

Event 7: Dawson’s Handicap

Champion, Thomas Rich, 98; Runner-up, Carl Slack, 97; Sub Junior, David Brown Jr., 97; Junior, Wesley Beaver, 97; Junior Gold, Ryan Minyo, 98; Sub Veteran, Floyd Lansing, 96; Veteran, Thomas Clemons, 95; Sr. Veteran, Frank Jennings, 96; Lady1, SUmmer Gobrecht, 97; Lady2, Peggy Wise, 95.

Event 8: AJ’s Supply/Rio Singles

Class AAA, Richard Marshall Jr., 100; Class AA, John Thomas, 100; Class AA, Nick Galata, 100; Class A, Rodney Crump, 100; Class B, Mark Ferdinand, 99; Class C, David Fish, 99; Class D, Jim Harrod, 97; Sub Junior, Ryan Denes, 97; Junior, Wesley Beaver, 100; Junior Gold, Noah Gouge, 100; Sub Veteran, Brian Euscher, 100; Veteran, Dale Bertuzzi Jr., 99; Sr. Veteran, Bert Schoonover, 100; Lady1, Summer Gobrecht, 100; Lady2, Peggy Wise, 97.

Event 9: Colerain RV Handicap

Champion, Matthew Debord, 98; Runner-up, Justin Kern, 97; Sub Junior, Jameson Smith, 97; Junior, Chase Horton, 96; Junior Gold, Noah Gouge, 97; Sub Veteran, Chris Vendel, 98; Veteran, Fred Abraham, 96; Sr. Veteran, Steven Fitch, 98; Lady1, Justine Nussbaum, 97; Lady2, Peggy Wise, 96.

Event 10: Ian J. Fleming Class Singles

Class AAA, Matthew Patmore, 100; Class AA, Aaron Schwartz, 100; Class A, Sheldon Cope, 100; Class B, Ken Pignotti, 99; Class C, Carl Gentile, 99; Class D, Richard Hewett, 99; Sub Junior, Ryan Denes, 99; Junior, Shane Biser, 100; Junior Gold, Matthew Debord, 100; Sub Veteran, Tank Lunsford, 100; Veteran, Larry Riehl, 100; Sr. Veteran, Robert Drake, 100; Lady1, Tina Capatch, 100; Lady2, Peggy Wise, 99.

Event 11: Brandon Brooks Handicap

Champion, Andrew Bush, 99; Runner-up, Ranson Schrom, 99; Sub Junior, Ryan Denes, 95; Junior, Shane Biser, 98; Junior Gold, Garrett Helms, 98; Sub Veteran, Scott Holdren, 98; Veteran, Michael McKinney, 98; Sr. Veteran, Terry Jordan, 96; Lady1, Mary Dries, 97; Lady2, Susan Gullotta, 97.

Event 12: Austin M. Jacob Class Doubles

Class AAA, Michael Wengerd, 100; Class AA, Robert Caplinger, 98; Class A, Daniel Tartick, 99; Class B, Ken Pignotti, 97; Class C, Zachary Eshbach, 94; Class D, Dean Spiridon Sr., 93; Sub Junior, Ryan Denes, 98; Junior, Wesley Beaver, 98; Junior Gold, Ryan Minyo, 100; Sub Veteran, Chris Vendel, 100; Veteran, Tom Cecil, 97; Sr. Veteran, Louis Goodwin Jr., 95; Lady1, Elaina McCarthy, 97; Lady2, Mary Thompson, 94.

Event 13: Sportsman’s Den Singles Champ

Champion, Austin Jacob, 200; Runner-up, Ransom Schrom, 200; Class AAA, Matthew Patmore, 200; Class AA, Nate May, 199; Class A, Charles Tyke, 199; Class B, Gregory Ledet, 198; Class C, Dwight Parmiter, 198; Class D, Myron Corso, 194; Sub Junior, David Brown Jr., 196; Junior, Corre Smith, 200; Junior Gold, Drew Cropper, 199; Sub Veteran, Ronnie Black, 200; Veteran, Danny Waulk, 199; Sr. Veteran, Carl Gentile, 200; Lady1, Jennifer Schwartz, 200; Lady2, Peggy Wise, 196.

Event 14: Zoli Doubles Championship

Champion, Garrett Helms, 100; Runner-up, Robert Caplinger, 100; Class AAA, Harlan Campbell Jr., 100; Class AA, Dan Gris, 98; Class A, Robert Crow, 98; Class B, Jeff Bell, 97; Class C, Zack Howell, 95; Class D, Joseph Humphrey, 93; Sub Junior, Ryan Denes, 99; Junior, Wesley Beaver, 98; Junior Gold, Austin Jacob, 99; Sub Veteran, Joe Neyer, 99; Veteran, Richard Unruh, 98; Sr. Veteran, Mike Westjohn, 98; Lady1, Jennifer Wilburn, 97; Lady2, Mary Thompson, 94.

Event 15: Kolar Handicap Championship

Champion, Tate Hedrick, 99; Runner-up, Fritz Carlsten, 97; Sub Junior, Owen Wagner, 97; Junior, Anthony Boes, 97; Junior Gold, Tyler Bell, 97; Sub Veteran, Dan Schock, 98; Veteran, Richard Stefanacci, 96; Sr. Veteran, Bruce Lovell, 96; Lady1, Mary Dries, 94; Lady2, Mary Thompson, 93.

All Around

Champion, Tate Hedrick, 394; Runner-up, Matthew Patmore, 389; Class AAA, Robert Caplinger, 389; Class AA, Dan Schock, 388; Class A, Stephen Herbert, 384; Class B, Gregory Ledet, 379; Class C, Richard Shaffer, 376; Class D, Dan Putz, 380; Sub Junior, Ryan Denes, 384; Junior, Chase Horton, 388; Junior Gold, Garrett Helms, 392; Sub Veteran, Chris Vendel, 390; Veteran, Richard Unruh, 386; Sr. Veteran, Mike Westjohn, 386; Lady1, Jacq Snellenberger, 382; Lady2, Mary Thompson, 373.

High Overall

Champion, Chase Horton, 1268; Runner-up, Michael Wengerd, 1257; Class AAA, Garrett Helms, 1256; Class AA, B.J. Jackman, 1252; Class A, Jerry Osborne III, 1237; Class B, Bethany Breighner, 1223; Class C, Aiden Blaz, 1206; Class D, David Brown Jr., 1213; Sub Junior, Ryan Denes, 1251; Junior, Wesley Beaver, 1249; Junior Gold, Noah Gouge, 1267; Sub Veteran, Chris Vendel, 1266; Veteran, Tom Cecil, 1221; Sr. Veteran, Mike Westjohn, 1229; Lady1, Summer Gobrecht, 1228; Lady2, Peggy Wise, 1208.

Rob Hamilton can be reached at 419-946-3010, ext. 1807.

