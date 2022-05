MARION — Northmor won an instant classic of a game against Pleasant in the district semifinal, by a score of 4-2. The game was decided in 15 innings. Please credit Brandon Little and the Galion Inquirer for the use of any photos.

