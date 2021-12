NORTHMOR SCHOOLS HONOR, MERIT ROLLS

Northmor Elementary Honor

First Nine Weeks

Golden Knight Award (All 4’s) K-3:

Kindergarten: Brantley Bachelder, Knox Binnix, Kenton Bowie, Maesynn Butterman, Abree Clevenger, Lola Coldren, Braxton Cole, Quinn Dixon, Violet Douglas, Danika Frank, Dakotah Hamond, Kellen Huggins, Emmett Johnson, Mara Johnson, Zoey Kline, Colton Leonbarger, Abel Meadows, Agilynn Murry, Gabriel Murry, Freya Nakoff, Chloe Ocheltreee, Mila Powers, Emma Roshon, Carter Ruth, Meredith Saylor, Erabelle Shonk, Emma Steele, Joye Swinehart, Brydon Webb, Brinley Yarger.

First Grade: Carmen Bragg, Liesl Escue, Kena Losey, Caleb Ruhl.

Second Grade: Ryder Beck, Haleigh Cavanaugh, Kamry Chapman, Kinsli Coots, Cora Cox, Makayla Creasap, Braelee Dodrill, Ethan Dye, Braylen Fry, Isabella Jones, Piper Kohls, Kori Leonberger, James McCabe, Makenna Murphy, Luke Neumann, Charleigh Payne, Cassidy Perkins, Avery Peterson, Easton Risher, Taylor Sherman, Raylon Shirley, Henry Swinehart, Beau Zeger.

Third Grade: Brayden Belcher, Norah Borland, Preston Brown, Calix Carson, Cian Cavanaugh, Gwen Clark, Celia Cramer, Eli Cramer, Finn Cramer, Brianna Dean, Jacob Diehl, Nolan Eickholt, Kailey Fluty, Samuel Foor, Dallas Frank, Madison Garverick, Morgan Howe, Zephaniah Huddleston, Addison Jarvis, Annabelle Jenkins, Preston Keddie, Tristin Kohls, Lillian Litteral, Daniel Long, Bayleigh Lott, Maggie May, Alexis McClain, Macie McClain, Kylee Meadows, Alexzandria Miller, Marlee Miller, Brionna Nakoff, Faith Orewiler, Sarah Osborn, Tyler Postele, Kenny Queen, Vanessa Radel, Kenady Ruth, Lorelai Sly, Maxwell Smith, Karson Teynor, Finn Wray, Carter Wright.

Silver Knight Award (All 3’s and 4’s) K-3:

Kindergarten: Mason Barnhart, Brantley Cooper, Braydan Engler, Mason McClain, Bailee McDorman, Camila Mendes, Fern Morey, Isaac Powell, Sophia Reynolds, James Ross, Melanie Saylor, Adamaris Short, Penelope Thompson, Suzanna White.

First Grade: Karlie Baldwin, Bria Barber, Remington Bays, Elizabeth Brady, Remington Bruner, Ellie Carey, Brayden Cass, Ella Coudriet, Anjella Desmarais, Riley Eckert, Carter Eickholt, Brooklyn Garverick, Brock Hill, Zoey Justus, Ronan Lawrence, Natalya McCoy, Charlotte McRill, Kaleb Miller, Kaylee Miller, Laura Osborn, Gavin Pickens, Mack Queen, Ryann Rotter, Mykelti Sly, Korbyn Teynor, Cassadi Ullom, Nora Ullom, Raelynn Ullom, Kyndyl Walters, Jillian Welch.

Second Grade: Lane Albert, Beckhem Bowie, Jace Butterman, McKinley Card, Sophia Carter, Natalie Church-Linstedt, Hadley Cooper, Braelynn Davis, Caleb Francisco, Dakota Frank, Elyse Hinton, Gavin Hoffee, Aryana Jeffery, Lillian Johnson, Willow Keysor, Rielyn Lease, Kamden Lenhart, Colden Losey, Kaleb Meadows, Brian Moaney, Braxton Pajot, Michael Pasquale, Rylee Ratcliff, Hallie Ruhl, Kamden Stewart, Isabelle Sumner, Bryson Swank, Benjamin Taylor, Madison Thoman, Henry Thomas, Tyco Wilcox, Lucas Wilson.

Third Grade: Jason Bailey, Sam Baldinger, Vidia Carns-Darr, Elly Fields, Sophia Flynn, Dominick Hobson, Cami Kightlinger, Emmie Kightlinger, Landyn Lasser, Aubrey Murray, Madilynn Poteet, Payton Qualls, Harrison Saylor, Aniston Sexton, Bella Steele, Kannon Street, Riley-Ann Thacker, Allison Workman.

All Honors-(All A’s and 3’s and 4’s) 4-6:

Fourth: Randi Beck, Lilah Bowen Kaydence Buhler, Eli Dixon, Tate Pollard, Isaiah Poteet, Isabelle Ruhl, Galen Wright.

Fifth: Alyssa Brown, Finn Fesler, Liam Howe, Oliver Huddleston, Kathryn Naylor, Jack Shireman.

Sixth: Ella Albert, Kali Amens, Kylie Baldwin, Brendan Barber, Brody Beck, Peter Boronka, Brad Bowlin, Gabby Brinkman, Laynae Carter, Brady Chapman, Jaxon Clark, Riley Cooper, Juliet Cramer, Lillyan Davis, Leah Drago, Michelle Harris, Olivia Hill, Miranda Hoffer, Karissa Jackson, Veronica Kanagy, Tristin Keddie, Austin Krabill, Evan McCoy, Nash Ponko, Sawyer Roose, Sydni Setser, Isabella Smith, Hailey Stuff, Isabella White, Kayla Young, Emerie Ziegelhofer.

Honor Roll (A’s and B’s and 3’s and 4’s) 4-6:

Fourth: Reece Beck, Evan Binkley, Titus Boronka, Alivea Campbell, Gabriel Dye, Briston McCombs, Emma McCoy, Trenton Murphy, Isaac Neumann, Faith Strahm.

Fifth: Madalyn Bechtler, Madden Binnix, Josiah Blevins, Maleah Blevins, Ellie Brown, Janey Creswell, Jack Dean, Megan Escue, Brody Gray, Tessa Miley, Matthew Ruhl, Kaysten Sly, Madelynn Smith, Katherine Snider, Peyton Snyder, Lily Thomas, Carter Thornton, Aleigha Tramontana, Maddilynn VanWay, Sebastian White, Owen Wilcox, Jackson Wright.

Sixth: Hannah Ambrose, Logan Bishop, Destiny Castle, Natori Clevenger, Gavin Fiest, Alexis Javens, Delaney Landin, Gavin Lease, Hollie Mattix, Lane May, Mason McBride, Jaxon McClain, Colton Miller, Nolan Miller, Sunney Murphy, David Neumann, Markus Parsons, Brodie Phillips, Kaylee Pope, Starla Postle, Kaylee Prince, Alex Threadgill, Tessa Watterson, Jackson Welch, Raegan Welch, Cayman Wright.

Merit Roll (All A’s and B’s w/ 1 C and 3’s and 4’s) 4-6:

Fourth: Brooklyn Black, Adeline Cadle, Elizabeth Card, Chloe Cass, Brady Cooper, Landon Frank, Atley Hootman-Harlow, Andrew Pelfrey, Brianna Phillips, Payton Prince, Brooklynn VanValkenburg, Andrew Witherell, Cleo Young.

Fifth: Brylenn Bartolomea, Carly Bragg, Shealynn Clark, Reba Kinder, Addilynn Padgett, Olivia Perdue, Dean Sautter, Bobby Singh, Jacob Workman, Hazel-Alice Zellner.

Sixth: Noah Holzer, Tony Jones, Makiya Miller, Brennan Payne, Judah Sell, Kaden Simpson, Ethan Stansberry, Avery Thornton, Laela Threadgill, Lynlee Weaver.

Northmor Junior High

Honor Roll

7th Grade All A’s: Sarah Ambrose, Anna Armrose, Callum Beard, Jaxon Bechtler, Mary Dean, Fletcher Gompf, Ethan Hinton, Abigail Hinty, Olivia Levering, Vinton Naylor, Elizabeth Ruhl, Anthony Scheibe, Ava Walters, Brady Yaussy.

7th Grade A/B: Rodney Acord, Brevyn Baker, Collin Beck, Landon Bishop, Chloe Bosh-Cooper, Mackenzie Card, Delaney Carver, Nye Escue, Bryson Garris, Ava Gaytan, Sophia Jacobs, Aubrey Keirns, Kasey Kincaid, Haiden Kohls, Tanner Miley, Brooklyn Miller, Macie Miller, Saleen Miller, Elijah Neumann, Audrey Orewiler, Charles Prelipp, Katy Repp, Madisyn See, Colton Sterritt, Claire Tackett, Xander Thacker, Johnna Tolley, Shawn Walker, Macie Witherell, Kallie Wright.

8th Grade All A’s: Ryann Brinkman, Carson Campbell, Dane Creswell, Kyran Hile, Kathleen Lehman, Camden Workman.

8th Grade A/B: Sarah Abrams, Jack Albert, Ethan Amens, Bryson Baker, Brooksten Beck, Luke Benner, Lyla Bishop, Trevor Black, Avery Blanton, Owen Cass, Layla Castle, Shelby Cooper, Aubrey Crabbe-Brake, Andi Cramer, Kendal Fulk, Hannah James, Jacob Kalb, Kyle Knight, Dylan Normant, Kyle Pope, Noah Sell, Maziah Sellers, Kelcie Smith, Conner Stockdale, Nevaeh Stockdale, Brien Walker, Aria Wright.

Northmor High School

Honor Roll

9th Grade All A’s: Nicholas Armrose, Emily Ball, Harley Barler, Grant Beard, Cowin Becker, Abigail Blumer, Andrew Bower, Maria Casto, Ella Creswell, Cole Cuffman, Elizabeth Erlsten, Rael Ernsberger, Willow Faulkner, Parker Harbolt, Alithea Holloway, Kaitlyn Kissling, Bodden Landin, Emily Littleton, Madison May, Mila McRill, Cade Miracle, William Naylor, Kaeson Ratcliff, William Sears, Alexis See, Reagan See, Makayla Sutton, Maya Trainer, Elliot Wall, Jaxson Wenger.

9th Grade A/B: Briez Abrams, Cheyenne Arnett, Sawyer Bailey, Maizy Brinkman, Audry DeWalt, Madelyn Fiest, Cameron Goldbach, Brenna Headley, Elyse Holzer, Chevelle Jones, Dalton King, Breanna Lott, Katelyn Miley, Macy Miller, Nevaeh Moyer, Cole Perkins, Ava Pernia, Bill Prince, Austin Radel, Katalina Roseberry, Taylor Sanders, Blake Schwarz, Mahaila Strobel, Aerionna Walker, Patti Wenger, Audreana Whited, Owen Yunker, Reagan Zeger.

Grade 10 All A’s: Grant Bentley, Maggie Brewer, Paul Cramer, Kathryn Dean, Mia Fidler, Katherine Holloway, Hannah Kanagy, Bryson Keirns, Kelbie Kightlinger, Brooklyn Kissling, Ryan Lehman, Jillian Mariotti, Caiden Martinez, Saje Miley, Allison Sheriff, Alisah Williams.

Grade 10th Grade A/B: Isaac Black, Alivia Blanton, Cooper Brown, Emily Cantrell, Logan Caudill, Brooklyn Dennison, Ryan Diehl, Hunter Fulk, Raelyn Fulk, Alexa Gillam, Kyla Gladman, Elijah Goding, Madisen Hale, Drew Hammond, Griffin Healea, Chloey Keen, Mia Marshall, Logan McCown, Vincent McKinney, Bayla Miller, Megan Mills, Zoe Montague, Emma Smith, Alyssa Tammer, Jamie Wilson.

11th Grade All A’s: Jeremiah Adams, Kylee Bilancini, Kazden Blevins, Nicholas Cavanaugh, Anna Erlsten, Olivia Finfgeld, Lauren Johnson, Riley Johnson, Emilee Jordan, Chance Stoney.

11th Grade A/B: Keirsten Barney, Anthony Bond, Abby Conant, Autumn Driscoll, Allen Gray, Braelyn Ingles, Amanda Kincaid, Maxton Lower, Wylan Marteney, Toby Pryor, Cooper Thomas, Jacob VanDerKooi, Lucas Weaver, Lexi Wisenbarger, Bohdi Workman, Nathan Wright, Emily Zeger.

12th Grade All A’s: Andrew Armrose, Jonathan Artrip, Kahlan Ball, Kaylene Brinkman, Graesin Cass, Paige Caudill, Niko Christo, Haley Dille, Rachael Ervin, Gracie Lilly, Katherine Marquis, Emma Marshall, Trenton Ramos, Duston Sanders, Jack Sears, Chloe Simpson, Reagan Swihart, Maggie Tuttle, Alexis Wenger, Gavin Whited, Griffin Workman, Maddison Yaussy.

12th Grade A/B: Kaytlyn Barney, Marcus Cortez, Garrett Corwin, Timothy Diehl, Mackenna Gillam, Morgan Miller, Makala Moody, Elizabeth Peters, Noah Vanderkooi.