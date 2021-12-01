CARDINGTON-LINCOLN HONOR, MERIT ROLLS

GRADE 5
HONOR ROLL ALL A’S: Ellie Brandum, Nevaeh Higgins, Dawson Kovacs, Jaysah McNichols, Brandon Patterson, Kailie Townsend, Khloee Welsh and McKenzie White
HONOR ROLL: Adria Bishop, Preston Brandum, Blake Cronin, Sophia Daniels, Dillion Donkin, Olivia Frank, Isabella Franks, Wyatt Frazier, Olivia Hartley, Landin Holt, Josephyne Hough-Shearrow, Hunter Johnson, Annabelle Lackey, Lana Littlemeyer, Evelynn Neumann, Kaiden Reed, Connor Robinson and Matthias Wilson
MERIT ROLL: Tanndyn Andrick, Bryce Arnold, Justin Eastep, Earl Eckelberry, Zane Foor, Faith Gewitsch, Leonna Gewitsch, Rikki Harris, Brayden Kent, Bristal Ketcham, Bryson Lemos, Bentley Manley, Aiden McKenzie, Wesley Mieth, Madalina Miller, Justin Prine, Laythan Ralston, Aiden Sanders, Bryleigh Sherman, Rykar Simpson, Kalef Spencer, Christopher Valentine, Natalie Wallace, Soul Williamson, Makenna Wilson and Hunter Young-Jarrett
GRADE 4
HONOR ROLL ALL A’S: Michael Baker, Kendall Cronin, Paxton Morris-Montgomery, Levi Nippert, Jayce Overmyer, Charley Sherman, Lily Moodispaugh, Hailey Babbs, Branson Naylor, Gregory Newsome, Avery Rammelsberg, Brooklyn Tobin and Sawyer Ongalibang
HONOR ROLL: Sophia Lambert, Sofia Ritter, Alexander Simpson and Riley Dudgeon
MERIT ROLL: Nevaeh Goligoski, Paul Harper, Parker Hess, Trandin Howard, Zoey Jenkins, Jeremy McQuillen, Frank Oyer, Abbrienna Potter, Carly Jo Whitehead, Taegan Beach, Alaina Cranblitt, Lonnie Downer, Levi Globe, Ivan Mattix, Landon Davis, Ava Moffit, Channing Redman, McKenzie West, Lois Wodecki, Conner Hallinger, Sidney Batemen, Braxton Chalfant, Brooklyn Denney, Ian Furr, Ryder Glassburn, Bryanna Higgins, Abram Lancaster, Jaylynn Owens, Ellison Spriggs and Gabriel Webb