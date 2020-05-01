CARDINGTON-LINCOLN SCHOOL DISTRICT

QUARTER THREE
CARDINGTON-LINCOLN ELEMENTARY
GRADE 4 HONOR ROLL ALL A’S: Kaylynne Barlow, Scarlett Davis, Victoria Kovacs, Keegan Lawler, Mason Newsome, Jaxon Ongalibang, Cohen Rammelsberg, Everest Richardson, Alayna Seavolt and Blake Wise
GRADE 4 HONOR ROLL: Brayden Alwood, Charles Bagwell, Ava Blaszyk, Sydney Butler, Bristal Cain, Jack Deweese, Cadence Fleming, Natalee Foltz, Haley Price, Jayden Simon, Kaylee Teets, and Madison Toombs
GRADE 4 MERIT ROLL: Bailey Bault, Journey Belt, Riley Bierl, Damon Boggs, Lucas J Brook, Emily Carpenter, Bailey Crone, Zachary Crum, Jaydan Fair, Rylan Fiant, Madison Garrabrant, Joshua Goers, Candace Grimm, Daylen Grubb, Garrett Heacock, Kaden Higgins, Madison Lauthers, Mia Massa, Connor McClanahan, Michael Miller, Jaxon Phelps, Alayna Ralph, Chessa Redman, Cameron Romine, Wyatt Rucker, Jacob Russell, Eleanor Sherman, Jacob Stainer, Jaxson Strong, Landon Strong and Jesse West
GRADE 5 HONOR ROLL ALL A’S: Ryleigh Ames, Gabriella Braddock, Kaylee Casteel, Mercedes Garrabrant, Sarah Greenawalt, Celia Hall, Connor Morgan, Riley Patterson, Zachary Saft, Fisher Schuman, Carter Sherman, and Evan Thompson
GRADE 5 HONOR ROLL: Jacob Adams, Lundyn Blevins, Braylen Braun, Alyssa Cox, Kylie Eastep, James Fiant, Kaiden Foor, Morgan Galilei, Samantha Gannon, Madon Hawthorne, Marian Heacock, David Ireland, Alaina Jones, Rylee Jones, Alexis Longsdorf, Dezzeray Mooney, Alya Ramoneda, Sophia Reitmire, Gavin Watkins, Jacob Webb and Kayden Wells
GRADE 5 MERIT ROLL: Riley Babbs, Silas Beall, Nakyah Biggs, Steven Damron, Brayden Dunlap, Cohen Johnson, Makenzie Keifer, Gabriella Lee, Autumn Marcum, Hunter Marteney, Savannah Mooney, Zachary Pickens, Gabriella Ratliff, Brenden Spurlock, Bristol Whetnall, and Edward Woodard
GRADE 6 HONOR ROLL ALL A’S: Myleigh Bishop, Madison Dornon, Megan Gardner, Isabelle Hess, and Hailey Littlemeyer
GRADE 6 HONOR ROLL: Benjamin Bertke, Jade Bigler, Isaac Broome, Kayden Burchett, Wyatt Denney, Brandon Elliott, Kasey Fiant, Angela Globe, Jonus Hough, Jyllian Hough, Miranda Kintz, Holden Martin, Leah Meixner, Keely Pearl, Brayden Rammelsberg, Reilly Ryan, Denny Townsend, Ashlyn Troyer, and Logan-Jarrett Young
GRADE 6 MERIT ROLL: Adysen Briggs, Kaelyn Burton, Gabriela Coffman, Gannon Curren, Ava Davis, Emma Davis, Carter Dudgeon, Jordan Fair, Lillian Franks, Alexis Fry, Samantha Hall, Bryce Hartley, Rayna Heacock, Kaylee Kendrick, Logan Morrow, Riley Pickens, Kadence Ralson, Josephine Shonk, Makenna Spurlock, Haylee Stainer, Morgan Staley, Taylor Timmons-Clark and Abigail Yockey