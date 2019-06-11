CARDINGTON-LINCOLN HIGH SCHOOL HONOR, MERIT ROLLS

Fourth quarter
GRADE 12 HONOR ROLL ALL A’S: Aubrey Curtis, Ashlee Drury, Katelyn Lester, Jacelyn Mills, M aci Morgan, Grace Patrick, Nicholas Ray, Gabrielle Snodgrass, Branden Steckel and Haley Wheeler.
GRADE 12 HONOR ROLL: Paige Artz, Paige Clinger, Raelynn Counts, Kynlee Edwards, Delisa Goodman, Dylan Goodman, Connor Halbert, Christian Hand, Brianna McConnell, Taylor Reppart, Kyle Snyder, Jacob Spires, Sebastian Stolpa, Maddisin Thompson, Tucker Thompson, Thomas Vanscoder and Jarred Wardlaw.
GRADE 12 MERIT ROLL: Kirsten Bonnette, Brett Doubikin, Kaylyn Foor, Taiylor Hubley, Alexis Miller, Caleb Rhoads, Shyanne Salyer, Kesla Scurlock, Heather Sparkman and Laynee Wilson.
GRADE 11 HONOR ROLL ALL AS: Emily Benson, Casey Bertke, Emma Burchett, Chantress DeWitt, Kiersen George, Elizabeth Horton, Morgan Lehner, Jillian Mills, Grace Struck and Nicholas Wade.
GRADE 11 HONOR ROLL: Baylee Adams, Brandon Cassady, Trinity Fleak, Emily Gannon, Casey Graves, Jacob Levering, Garrett Linkous, Madison Long, Nikolas McAvoy, Ashleigh Morales, Emily Pearl, Reanna Roth, Liam Warren and Hannah Wickline.
GRADE 11 MERIT ROLL: Makaylin Bailey, Madeline Carson-Cook, Quinton Chalfant, Abigail Devore, Charles Goers, Cody Hiett, Ty Landon, Brydon Ratliff, Connor Shinaberry, Joshua Shook, Cayman Spires, Aaron Stepp, Daniel Vaught and Jazmine Walters.
GRADE 10 HONOR ROLL ALL A’S: Ryan Drury, Devin Gheen, Dominick Glenn, Katlyn Lowrie, Tess Ruehrmund, Gabriella Shoemaker, Sydney Spires and Marlo Young.
GRADE 10 HONOR ROLL: Kyleigh Bonnette, Madison Brehm, Trey Brininger, Jacob Brown, Isabelle Crum, Dylan Gheen, Luke Goers, Eric Hamilton, Avery Harper, Alexis Howard, Meah Howard, Samantha Kanagy, Zachary Lester, Lindsay Levering, Elizabeth Long, Kaleb Meade, Alexandra Mellenger, Camrie Meyers, Michael Rose, Bella Scurlock, Sara Stepp, Noah Struck, Garrett Thompson and Mason White.
GRADE 10 MERIT ROLL: Alleyn Koontz, Ruth Lopez, Chelsey Miller, Mikaela Osborne, Caitlyn Sherman, Sierra Stolpa, Shonda Taylor, Austin Thacker, Ashlee Tharp, Samuel West-Miller and Joel Yockey.
GRADE 9 HONOR ROLL ALL A’S: Dana Bertke, Riley Burchett, Kambry Edwards, Karsyn Edwards, Elizabeth Hardwick, Mackenzie Hart, Citalee Higgins, Olivia Holt and Kayleigh Ufferman.
GRADE NINE HONOR ROLL: Zoie Bagwell, Brooklyn Belt, Alexis Brook, Joshua Brown, Brooklynn Clapham, Zachary Coffman, Joseph Denney, Halilee Edgell, Madeleine Franks, Abigail Gannon, Nathan Hickman, Hazel Jolliff, Evan Kyrk, Mikayla Linkous, Audrey Rich, Cheyenne Skaggs, Lily Stepp, Tyler Webb, Sydnie Wilson and Dylan Yockey.
GRADE NINE MERIT ROLL: Emalee Artz, Megan Benson, Landin Burch, Allison Davis, Bailey Kilgore, Cameron Kinsey, Madyson Kinter, Ella Menke, Bryce Moodispaugh, Shaylynn Morris-Montgomery, Amanda Pearl, Christian Phillips, Justin Radel, Keian Reed, Taylor Rush, Ashley Seymour and Joshua Stetson.