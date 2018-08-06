FARM DAYS CONTESTS

Winners in the following contests conducted during Farm Days:
LADIES SKILLET TOSS: 1st: Missy Deforest 52’9”; 2nd: Valerie Fraizer 52’2” and 3rd: Jonda Axthelm 45’2”.
YOUNG LADIES SKILLET TOSS AGE 10-16: 1st: Sidney Knickel 54’10”; 2nd: Mahaila Strobel 45’8”; 3rd: Alex Knickel 34’8”.
GIRLS SKILLET TOSS 4-9: 1st: Braelyn Newsome 5’7”.
MEN’S WRENCH TOSS: 1ST: Ethan Hornsby 77’3”; 2nd Aric Hornsby 69’10”; 3rd: Wyatt Hornsby 66’11”.
YOUNG MEN’S WRENCH TOSS AGE 10-16: 1st: Zach Harriger 79’6’; 2nd
Garrett Corwin 69’7”; 3rd: Jordan Welch 67’1”.
BOYS SKILLET TOSS AGE 4-9: 1st: Tucker Strobel 64’3”; 2nd: Jackson Welch 61’7” and 3rd: Austin Krabill 61’3”.
2018 FARM DAYS BLIND FARMER WINNERS:
1st place team: Samantha Grauer (blind driver) and Chip Grauer (director).
2nd place team: Ethan Hornsby (blind driver) and Gary Hornsby (director).
SLOW RACE WINNERS FARM TRACTORS:
1st place: Justin Albert; 2nd place: Mark Fraizer; 3rd place: Jeff Axthelm and 4th place: Mason Powell.
LAWN AND GARDEN TRACTORS: 1st place: Charles Doty.
— Compiled by Evelyn Long