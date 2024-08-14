Northmor Elementary Honor Roll

Fourth Quarter
Golden Knight Award (All 4s)
Kindergarten: Kaysen Adams, Raegan Belcher, Kambree Botjer, Arlin Bowie, Emily Burson, Rhett Carter, Alexsys Cavanaugh, Blain Cole, Caroline Cox, Mia Engler, Lilah Giesey, Parker Gledhill, Eva Hicks, Avery Hosack, Lydia Jesson, Noelle Kelley, Lincoln Kelly, Vara Luce, Arianna Marozzi, Logan Maynor, Logan Maynor, Kaylee Miller, River Montgomery, Blaine Moran, Ivy Morey, Nova Moseley, Lucas Nichols, Logan Ostrom, Jacob Parker, Elaine Powell, Leslie Powell, Cierra Reeve, Logan Ruhl, Willow Rush, Hannah Taylor, Makenna VanMeter, Natalie Whitcomb.
First Grade: Summer Beeman, Jocelynn Church, Quinn Cooper, Kindyl Coots, Adley Creasap, Chesney Davis, Brantlee Dodrill, Remmi Eckert, William Fry, Mavis Harr, Madalynn Hill, Nevan Huggins, Gavin Jesson, Quinn Kuzio, Sophia Patterson, Hailey Roshon, Hudson Rush, Grant Smith, Kaleigh Thoman, Lexi White.
Second Grade: Mason Barnhart, Kenton Bowie, Kannon Brinkmeier, Braxton Cole, Quinn Dixon, Violet Douglas, Danika Frank, Vincent Giesey, Kellen Huggins, Emmett Johnson, Harrison Joy, Kaize Lease, Colton Leonberger, Fern Morey, Agilynn Murry, Emma Roshon, Carter Ruth, Kelsey Sherman, Erabelle Shonk, Joye Swinehart, Audrey Taylor, Suzanna White, Brinley Yarger.
Third Grade: Lucas Albert, Karlie Baldwin, Bria Barber, Elizabeth Brady, Ellie Carey, Brayden Cass, Paislee Coots, Ella Coudriet, Addilyn Cowles, Riley Eckert, KaLilah Engle, Liesl Escue, Brooklyn Garverick, Emma Harsh, Hannah Kelley, Ronan Lawrence, Charlotte McRill, Laura Osborn, Gavin Pickens, Ryann Rotter, Caleb Ruhl, Henry Swinehart, Korbyn Teynor, Cassadi Ullom, Nora Ullom, Raelynn Ullom, Beriah Walters, Kyndyl Walters, Jillian Welch, Isabella Whitcomb.
Silver Knight Award (All 3s and 4s)
Kindergarten: Luke Baldwin, Kayden Berry, Camryn Booher, Henry Duty, Ellory Fogle, Lincoln Frank, Jayce Gledhill, Nathan Gregoire, Tilly Hill, Cierra Keirns, Emma Kinney, Brayden Lozier, Parker Maynor, Grayson Saunders, Natalie Saxon, Jaliyia Schofield, Reed Shirley, Sawyer Smith, Paizley Strickler, Carter Wooddell, Sophia Worthington, Lovona Yaussy.
First Grade: Lily Albert, Millie Armstrong, Emma Barnett, Braylen Beck, Mila Binnix, Zane Boos, Kaylee Brubaker, Maxton Butterman, Brooke Carey, Rowen Coots, James Douglas, Jayce George, Haiden Harsh, Olivia Hinze, Luke May, Paisley Melfe, Logan Miller, Serenity Morgan, Marissa Murphy, Easton Nelson, Xander Nichols, Sophia Ortega, Mia Pierce, Jaxsyn Ratliff, Jaydyn Ratliff, Noah Ruhl, Haven Shenefield, Gunner Sickmiller, Olivia Steele, Maxton Swango, Mia Szabo, Johnny Teaters, Reygan White, Briar Wray, Darryl Young.
Second Grade: Cheyanne Arndt, Colin Beck, Knox Binnix, Anthony Brown, Luke Burson, Maesynn Butterman, Abree Clevenger, Lola Coldren, Brayden Engler, Lilliann Gannon, Zoey Kline, McKenna Lawhun, Bailee McDorman, Mariah Miller, Gabriel Murry, Freya Nakoff, Chloe Ocheltree, Camilla Ozorio-Mendes, Jaxtin Potter, Isaac Powell, James Ross, Adamaris Short, Emma Steele, Roman Yaussy.
Third Grade: Alice Abdelmassih, Riley Adams, Serenity Adams, Rayfe Blanton, Royce Blanton, Bryce Bowman, Remington Bruner, Colton Calhoun, Carter Eickholt, Raylynn George, Kennadie Harris, Raylin Kennedy, Jase Keysor, Atley Kinsey, Victoria Looman, Natalya McCoy, Kaleb Miller, Kaylee Miller, Zaedyn Morgan, Annabella O’Neal, Nori Ostrom, Mack Queen, Trent Tackett, Sonny Williamson.
All Honors (All As and 3s and 4s)
Fourth: Kaddlee Brinkmeier, Kammree Brinkmeier, Kamry Chapman, Hadley Cooper, Ethan Dye, Braylen Fry, Graelyn Giesey, Audrey Hosack, Carson Kidwell, Kori Leonberger, Luke Neumann, Avery Peterson, Rylee Ratcliff, Keamden Stewart, Benjamin Taylor.
Fifth: Brayden Belcher, Norah Borland, Preston Brown, Cian Cavanaugh, Celia Cramer, Finn Cramer, Jacob Diehl, Nolan Eickholt, Sophia Flynn, Morgan Howe, Alexa Miller, Charlie Ryther, Maxwell Smith, Kannon Street, Karson Teynor, Jonathan Uldrich.
Sixth: Randi Beck, Reece Beck, Frank Boner, Brady Cooper, Eli Dixon, Emma McCoy, Trenton Murphy, Isaac Neumann, Henry Perkins, Colton Randolph, Isabelle Ruhl, Faith Strahm, Kellen Walters, Vada Walters, Andrew Witherell, Cleo young.
Honor Roll (As and Bs and 3s and 4s)
Fourth: Weston Bosh, Beckham Bowie, Natalie Church Linstedt, Karsyn Church, Kinsli Coots, Makayla Creasap, Braelynn Davis, Braelee Dodrill, Natalya Engle, Caleb Francisco, Dakota Frank, Scarlett Giesey, Elyse Hinton, Gavin Hoffee, Isabella Jones, Micah Jordan, Olivia Joy, Nicholas Kanagy, Willow Keysor, Camden Knight, Piper Kohls, Rielyn Lease, James McCabe, Makenna Murphy, Chase Pickering, Easton Risher, Hallie Ruhl, Taylor Sherman, Isabelle Sumner, Bryson Swank, Madison Thoman, Henry Thomas, Kenton Wagner, Gavin Walters.
Fifth: Calyn Carson, Gabriella Ciballi, Eli Cramer, Kailey Fluty, Madison Garverick, Kerrstin Hanes, Zehaniah Huddleston, Addison Jarvis, Cammie Kightlinger, Emmie Kightlinger, Tristin Kohls, Kylee Meadows, Marlee Miller, Brionna Nakoff, Sarah Osborn, Madilynn Poteet, Payton Qualls, Hayden Smith, Allison Workman, Carter Wright.
Sixth: Titus Boronka, Adelynn Burgess, Elizabeth Card, Chloe Cass, Savannah Chapman, Ford DeWalt, Gabriel Dye, Max Eickemeyer, Jonathan Faulkner, Landon Frank, Weston Goldbach, Emery Gompf, Atley Hootman-Harlow, Taylor Long, Briston McCombs, Payton McCoy, Owen Olmstead, Andrew Pelfrey, Brianna Phillips, Tate Pollard, Ryder Ratcliff, Edison Reese, Taelyn Riddlebaugh, Leah Ruhl, Ethan Schiefer, Abigail Smith, Addison Smith, Deagan Ullom, Kaylee Vancooney, Brooklyn VanValkenburg, Konnor Winand.
Merit Roll (All As and Bs w/ 1 C and 3s and 4s)
Fourth: Jace Butterman, Skylar Hanning, Aryanna Jeffery, Kaleb Meadows, Collon Stockdale, Bentley Walker, Lucas Wilson.
Fifth: Brendan Greanya, Gracie Griffiths, Annabelle Jenkins, Faith Larimore, D.C. Long, Silas Markeson, Maggie May, Kenny Queen, Vanessa Radel, Finn Wray.
Sixth: Brooklyn Black, Lilah Bowen, Maeci Greanya, Stevie Long, Danika Obert, Miriam Sippel, Annabelle Thompson, Ashtyn Welch.