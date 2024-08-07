Northmor High School Honor Roll/Merit Roll

Fourth Quarter (2023-2024)
Honor Roll
Freshmen All A’s: Sarah Ambrose, Anna Armrose, Maia Armstrong, Benjamin Burgess, Mackenzie Card, Delaney Carver, Mary Dean, Ava Gaytan, Fletcher Gompf, Summer Grandstaff, Ethan Hinton, Abigail Hinty, Kirsten Honaker, Monay Hudgens, Kasey Kincaid, Olivia Levering, William Lucki, Brooklyn Miller, Macie Miller, Saleen Miller, Faith Mullins, Vinton Naylor, Ryan Parsons, Charles Prelipp, Elizabeth Ruhl, Madisyn See, Claire Tackett, Xander Thacker, Johnna Tolley, Ava Walters, Macie Witherell, Brady Yaussy
Sophomores All A’s: Lyla Bishop, Annabelle Booher, Ryann Brinkman, Carson Campbell, Kyran Hile, Kathleen Lehman, Dylan Normant, Noah Sell, Camden Workman, Aria Wright
Juniors All A’s: Briez Abrams, Nicholas Armrose, Cowin Becker, Andrew Bower, Ella Creswell, Cole Cuffman, Elizabeth Erlsten, Bodden Landin, Madison May, Ava Pernia, Colten Peters, Austin Radel, Katalina Roseberry, William Sears, Kathleen Statler, Maya Trainer, Aerionna Walker
Seniors All A’s: Isaac Black, Paul Cramer, Kathryn Dean, Alexa Gillam, Kyla Gladman, Griffin Healea, Katherine Holloway, Bryson Keirns, Brooklyn Kissling, Nathan Krabill, Jillian Mariotti, Mia Marshall, Caiden Martinez, Saje Miley, Bayla Miller, Zoe Montague, Morgan Randolph, Emma Smith, Alisah Williams
Merit Roll
Freshmen A/B’s: Rodney Acord, Alecktra Baldwin, Jaxon Bechtler, Landon Bishop, Jack Bowdre, Hailey Cook, Cassidy Cullen, Nye Escue, Sean Evans, Bryson Garris, Asher Hagopian, Sophia Jacobs, Madison Kelley, Tanner Miley, Elijah Neumann, Natalie Peterson, Nalia Sackman, Nevaeh Stewart, Haylee Walker, Kallie Wright
Sophomores A/B’s: Luke Benner, Trevor Brubaker, Cheyenne Cottrell, Dane Creswell, William Fidler, Audrey Hammond, Mylee Hoskinson, Levi Hunter, Caleb Jones, Kyle Knight, Brooklynn Kuhn, Jennifer Morris, Kelcie Smith, Conner Stockdale
Juniors A/B’s: Harley Barler, Maizy Brinkman, Brenna Headley, Natalie Hunter, Kaitlyn Kissling, Breanna Lott, Katelyn Miley, Cade Miracle, Kadience Parsons, Kaeson Ratcliff, Blake Schwarz, Alexis See, Reagan See, Makayla Sutton, Jaxson Wenger
Seniors A/B’s: Brayden Baker, Maggie Brewer, Cooper Brown, Bryce Cooper, Madisen Hale, Drew Hammond, Garrett Harvey, Hannah Kanagy, Chloey Keen, Madison Simpson, Nora Stewart, Sidney Wilcox