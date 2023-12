First Quarter

Freshmen All A’s: Sarah Ambrose, Anna Armrose, Jaxon Bechtler, Mackenzie Card, Mary Dean, Sean Evans, Fletcher Gompf, Ethan Hinton, Abigail Hinty, Olivia Levering, William Lucki, Brooklyn Miller, Macie Miller, Saleen Miller, Vinton Naylor, Ryan Parsons, Charles (Jon) Prelipp, Elizabeth Ruhl, Ava Walters, Macie Witherell, Brady Yaussy.

Sophomores All A’s: Lyla Bishop, Ryann Brinkman, Carson Campbell, Dane Creswell, Kyran Hile, Mylee Hoskinson, Levi Hunter, Kathleen Lehman, Dylan Normant, Noah Sell, Kelcie Smith, Camden Workman, Aria Wright.

Juniors All A’s: Nicholas Armrose, Cowin Becker, Andrew Bower, Ella Creswell, Cole Cuffman, Elizabeth Erlsten, Natalie Hunter, Breanna Lott, Madison May, Cade Miracle, Ava Pernia, Colten Peters, Kaeson Ratcliff, Katalina Roseberry, William Sears, Reagan See, Maya Trainer, Aerionna Walker, Jaxon Wenger.

Seniors All A’s: Isaac Black, Maggie Brewer, Curtis Conrad, Paul Cramer, Kathryn Dean, Alexa Gillam, Kyla Gladman, Griffin Healea, Katherine Holloway, Hannah Kanagy, Bryson Keirns, Brooklyn Kissling, Nathan Krabill, Jillian Mariotti, Caiden Martinez, Saje Miley, Zoe Montague, Emma Smith, Sidney Wilcox, Alisah Williams.

Freshmen All A/B: Madelyn Abrams, Rodney Acord, Maia Armstrong, Alecktra Baldwin, Landon Bishop, Benjamin Burgess, Delaney Carver, Cassidy Cullen, Nye Escue, Ava Gaytan, Summer Grandstaff, Asher Hagopian, Kirsten Honaker, Monay Hudgens, Shelby Huvler, Sophia Jacobs, Aubrey Keirns, Madison Kelley, Kasey Kincaid, Brielle McCoy, Tanner Miley, Faith Mullins, Natalie Peterson, Katy Repp, Nalia Sackman, Anthony Scheibe, Madisyn See, Claire Tackett, Xander Thacker, Carter Thomas, Johnna Tolley, Haylee Walker, Shawn Walker, Kallie Wright.

Sophomores All A/B: Ethan Amens, Ava Arnett, Luke Benner, Trevor Black, Annabelle Booher, Brayden Carr, Layla Castle, Andi Cramer, Thomas Detwiler, William Fidler, Audrey Hammond, Aubrey Keys, Kyle Knight, Jayden Kuhn, Jennifer Morris, Allyson Olmstead, Kyle Pope, Conner Stockdale.

Juniors All A/B: Briez Abrams, Harley Barler, Maizy Brinkman, Maria Casto, Cameron Goldbach, Brenna Headley, Kaitlyn Kissling, Bodden Landin, Kadience Parsons, Austin Radel, Blake Schwarz, Alexis See, Elliot Sell, Charles Sippel, Kathleen Statler, Mahaila Strobel, Makayla Sutton, Elliot Wall, Owen Yunker.

Seniors A/B: Bryce Cooper, Madisen Hale, Drew Hammond, Logan McCown, Vincent McKinney, Bayla Miller, Morgan Randolph, Caleb Schnuerer, Nora Stewart.