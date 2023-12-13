First Quarter
Golden Knight Award (All 4’s)
Kindergarten: Raegan Belcher, Kambree Botjer, Arlin Bowie, Emily Burson, Blain Cole, Caroline Cox, Mia Engler, Lilah Giesey, Eva Hicks, Avery Hosack, Lydia Jesson, Noelle Kelley, Vara Luce, Logan Maynor, Claire Moody, Blaine Moran, Ivy Morey, Nova Moseley, Logan Ostrom, Jacob Parker, Elaine Powell, Leslie Powell, Cierra Reeve, Logan Ruhl, Willow Rush, Hannah Taylor, Makenna VanMeter, Steven Waite, Natalie Whitcomb.
First Grade: Jocelynn Church, Chesney Davis, Mavis Harr, Easton Nelson, Miea Pierce, Grant Smith, Mia Szabo. Second Grade: Knox Binnix, Lola Coldren, Quinn Dixon, Violet Douglas, Kellen Huggins, Emmett Johnson, Kaize Lease, Fern Morey, Agilynn Murry, Chloe Ocheltree, Emma Roshon, Carter Ruth, Erabelle Shonk, Joye Swinehart, Suzanna White, Brinley Yarger.
Third Grade: Bria Barber, Elizabeth Brady, Ellie Carey, Paislee Coots, Ella Coudriet, KaLilah Engle, Hannah Kelley, Raylin Kennedy, Ronan Lawarence, Charlotte McRill, Jamir Miller, Kaylee Miller, Vincent Nuci, Jr., Laura Osborn, Gavin Pickens, Mack Queen, Ryann Rotter, Caleb Ruhl, Henry Swinehart, Korbyn Teynor, Raelynn Ullom, Beriah Walters, Kyndyl Walters, Isabella Whitcomb.
Silver Knight Award (All 3’s and 4’s)
Kindergarten: Kaysen Adams, Camryn Booher, Rhett Carter, Alexsys Cavanaugh, Ellory Fogle, Lincoln Frank, Parker Gledhill, Nathan Gregoire, Tilly Hill, Cierra Keirns, Lincoln Kelly, Brayden Lozier, Arianna Marozzi, Parker Maynor, Kaylee Miller, Lucas Nichols, Grayson Saunders, Sawyer SMith, Paizley Strickler, Sophia Worthington, Lovona Yaussy.
First Grade: Lily Albert, Millie Armstrong, Braylen Beck, Summer Beeman, Mila Binnix, Addilyn Brooks, Kaylee Brubaker, Maxton Butterman, Brooke Carey, Quinn Cooper, Kindyl Coots, Rowen Coots, Adley Creasap, Brantlee Dodrill, Remmi Eckert, William Fry, Jayce George, Haiden Harsh, Madalynn Hill, Olivia Hinze, Nevan Huggins, Gavin Jesson, Frank Justus, Luke May, Paisley Melfe, Logan Miller, Marissa Murphy, Xander Nichols, Sophia Ortega, Sophia Patterson, Hailey Roshon, Noah Ruhl, Hudson Rush, Gunner Sickmiller, Maxton Swango, Kaleigh Thoman, Lexi White, Reygan White, Darryl Young.
Second Grade: Cheyanne Arndt, Brantley Bachelder, Mason Barnhart, Colin Beck, Kenton Bowie, Kannon Brinkmeier, Maesynn Butterman, Kayden Church, Abree Clevenger, Braxton Cole, Danika Frank, Lilliana Gannon, Vincent Giesey, Harrison Joy, Zoey Kline, Colton Leonberger, Bailee McDorman, Gabriel Murry, Freya Nakoff, Camilla Ozorio-Mendes, Isaac Powell, James Ross, Kelsey Sherman, Adamaris Short, Audrey Taylor.
Third Grade: Alice Abdelmassih, Riley Adams, Lucas Albert, Karlie Baldwin, Rayfe Blanton, Royce Blanton, Remington Bruner, Colton Calhoun, Brayden Cass, Grayson Cottrell, Addilyn Cowles, Carter Eickholt, Liesel Escue, Brooklyn Garverick, Raylynn George, Brock Hill, Zoey Justus, Jase Keysor, Sophia Kidwell, Atley Kinsey, Victoria Looman, Natalya McCoy, Kaleb Miller, Annabella O’Neal, Trent Tackett Jr., Cassadi Ullom, Nora Ullom, Payton Waits, Jillian Welch, Sonny Williamson.
All Honors (All A’s and 3’s and 4’s)
Fourth: Braylen Fry, Elyse Hinton, Isabella Jones, Kori Leonberger, James McCabe, Avery Peterson, Henry Thomas.
Fifth: Brayden Belcher, Norah Borland, Preston Brown, Calix Carson, Calyn Carson, Celia Cramer, Finn Cramer, Jacob Diehl, Nolan Eickholt, Madison Garverick, Gracie Griffith, Morgan Howe, Zephaniah Huddleston, Emmie Kightlinger, Alexza Miller, Hayden Smith, Kannon Street, Karson Teynor, Carter Wright.
Sixth: Evan Binkley, Brady Cooper, Emma McCoy, Henry Perkins, Tate Pollard, Isaiah Poteet, Isabelle Ruhl, Faith Strahm, Vada Walters, Andrew Witherell.
Honor Roll (A’s and B’s and 3’s and 4’s)
Fourth: Kaddlee Brinkmeier, Kammree Brinkmeier, Sophia Carter, Kamry Chapman, Natalie Church-Linstedt, Hadley Cooper, Kinsli Coots, Cora Cox, Makayla Creasap, Payton Cunningham, Braelynn Davis, Braelee Dodrill, Ethan Dye, Dakota Frank, Graelyn Giesey, Scarlett Giesey, Gavin Hoffee, Audrey Hosack, Olivia Joy, Piper Kohls, Easton Risher, Taylor Sherman, Bryson Swank, Benjamin Taylor, Madison Thoman.
Fifth: Cian Cavanaugh, Gabriella Ciballi, Kailey Fluty, Sophia Flynn, Dallas Frank, Addison Jarvis, Preston Keddie, Tristin Kohls, Maggie May, Kylee Meadows, Marlee Miller, Sarah Osborn, Vanessa Radel, Kenady Ruth, Charlie Ryther.
Sixth: Randi Beck, Reece Beck, Brooklyn Black, Frank Boner, Titus Boronka, Adelynn Burgess, Adeline Cadle, Savannah Chapman, Eli Dixon, Gabriel Dye, Landon Frank, Atley Hootman-Harlow, Taylor Long, Briston McCombs, Payton McCoy, Trenton Murphy, Isaac Neumann, Aubriana Noe, Owen Olmstead, Brianna Phiullips, Payton Prince, Colton Randolph, Ryder Ratcliff, Edison Reese, Leah Ruhl, Addison Smith, Kendall Thomas, Deagon Ullom, Kaylee Vancooney, Kellan Walter, Ashtyn Welch Konnor Winand, Galen Wright, Cleo Young.
Merit Roll (All A’s and B’s w/ 1 C and 3’s and 4’s)
Fourth: Weston Bosh, Karsyn Church, Aiven Doutt, Oliver Dye, Skyler Hanning, Rielyn Lease, Kaleb Meadows, Makenna Murphy, Luke Neumann, Braxton Pajot, Chase Pickering, Kamden Stewart, Isabelle Sumner, Beau Zeger.
Fifth: Abram Doutt, Dallas Frank, Annabelle Jenkins, D.C. Long, Madilynn Poteet, Kenny Queen, Allison Workman, Finn Wray.
Sixth: Abagail Burge, Elizabeth Card, Chloe Cass, Ford DeWalt, Max Eickmeyer, Levi Faulkner, Weston Goldbach, Emery Gompf, Corbin McRill, Andrew Pelfrey, Taelybn Riddlebaugh, Jacob Schultz, Miriam Sippel, Abigail Smith, Amyah Welshans